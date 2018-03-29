Мюллер обнаружил новые контакты команды Трампа с россиянами в 2016 году

Партнер политтехнолога "Партии регионов" и экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта Рик Гейтс контактировал в ходе президентской кампании в США с бывшим российским разведчиком Константином Килимником.

Об этом пишет Reuters.

Предполагаемые контакты Гейтса с бывшим офицером разведки были раскрыты в документе касающегося приговора бывшему адвокату по делу Юлии Тимошенко Александру Ван дер Зваану, который в начале этого года признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Связь между Гейтсом и бывшим офицером российской разведки, обозначенным в документе только как "Лицо А", имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, выдвинутые против Гейтса и Манафорта ранее, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США.

В документе прокуроры заявили, что Гейтс и Ван дер Зваан контактировали с бывшим российским разведчиком, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года. Президентские выборы в США прошли в ноябре 2016 года.

Утверждается также, что Ван дер Зваан на допросе у Мюллера "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Описание "Лица А" в судебных записях, по-видимому, соответствует описанию Константина Килимника, украинца, который работал на Манафорта, пишет Reuters.

Как сообщалось, когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения.

Он также выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту России Владимиру Путину.

Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Эти обвинения были также предъявлены давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу, однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению.

Он требует отклонить обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании, поскольку, по его мнению, Мюллер, предъявив их, превысил свои полномочия, так как был назначен расследовать возможный сговор между Россией и предвыборной кампанией Трампа в 2016 году, а не его предыдущую деятельность.

"Тот факт, что чиновник, который играл важную роль в кампании Трампа наряду с (Полом) Манафором, имел дело с человеком, который, как он знал, был связан с российской разведкой, - это очень важно, равно как и тот факт, что Мюллер решил раскрыть эту карту в это время", - сказал агентству человек, знакомый с расследованием Мюллера, на условиях анонимности.

В Вашингтоне судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Пока Манафорт находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет.