Порошенко призвал не допустить реванша пророссийских сил

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Суббота, 8 декабря 2018, 20:28

Реванш пророссийских сил в Украине может развернуть движение Украины в ЕС и НАТО в обратную сторону.

Об этом 8 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки во Львовскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Прочь от Москвы, даешь Европу", - напомнил Порошенко слова Хвылевого. - "Прочь от Москвы!" - это безвиз, соглашение об ассоциации с ЕС, это Томос, сильная украинская армия, отказ от российского газа, украиноязычный культурный продукт, возвращение к собственной истории", - отметил президент.

"Это и мое предложение, внесенное в ВР, по закреплению курса в ЕС и НАТО в Конституции, как неотвратимого процесса. ... Только членство в ЕС и НАТО необратимо и окончательно гарантирует нашу независимость от России ... К сожалению, это четко понимают и наши враги. Поэтому они планируют реванш на президентских и парламентских выборах, чтобы заблокировать наше движение в Европу. А если повезет - так еще и развернуть Украину назад", - отметил Порошенко.

Он добавил, что "даже непродолжительная остановка на пути в ЕС и НАТО автоматически означала бы наше возвращение в сферу влияния России".

"Предотвратить такой сценарий - священный долг всех украинских патриотов. Я ... сам сделаю для этого все возможное, но очень рассчитываю и на вашу поддержку. Потому что это не только дело президента, это общее, всеукраинское дело и общая, всеукраинская ответственность", - подчеркнул президент.

Украинская правда

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Темы: Порошенко виборы Росcия
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