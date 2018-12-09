Адвокат рассказал о состоянии Сенцова: "органические изменения сердца, печени и почек"

У незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" внутренних органов.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По словам адвоката, длительная голодовка политзаключенного не прошла бесследно: у него обнаружены "органические изменения сердца, печени и почек".

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-ные прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается и когда закончится - неизвестно", - отметил Динзе.

По его словам, Сенцов находится в тюремной больнице на лечении, при этом продолжает вести переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.

Ранее российский режиссер Аскольд Куров сообщал, что Сенцов "идет на поправку после прекращения голодовки, но до сих пор находится в медсанчасти колонии", где за ним следят врачи.

6 октября 2018 г. Сенцов заявил о прекращении 145-дневной голодовки из-за угрозы принудительного кормления.

Украинский режиссер объявил о начале голодовки 14 мая 2018 года, требуя от РФ отпустить всех украинцев, которых удерживают в России.