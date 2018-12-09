Адвокат рассказал о состоянии Сенцова: "органические изменения сердца, печени и почек"

311 просмотров
Воскресенье, 9 декабря 2018, 19:58

У незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" внутренних органов. 

Об этом в эфире "Эхо Москвы" сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По словам адвоката, длительная голодовка политзаключенного не прошла бесследно: у него обнаружены "органические изменения сердца, печени и почек".

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-ные прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается и когда закончится - неизвестно", - отметил Динзе. 

По его словам, Сенцов находится в тюремной больнице на лечении, при этом продолжает вести переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.

Ранее российский режиссер Аскольд Куров сообщал, что Сенцов "идет на поправку после прекращения голодовки, но до сих пор находится в медсанчасти колонии", где за ним следят врачи.

6 октября 2018 г. Сенцов заявил о прекращении 145-дневной голодовки из-за угрозы принудительного кормления.

Украинский режиссер объявил о начале голодовки 14 мая 2018 года, требуя от РФ отпустить всех украинцев, которых удерживают в России. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Сенцов политзаключенные Росcия
powered by lun.ua
По теме
В Киеве презентовали книгу о Сенцове на английском языке 9 декабря 2018, 05:10
Сенцову лучше, но он все еще в медчасти - режиссер 8 декабря 2018, 22:19
Еврокомиссар: Россия должна отпустить Сенцова на вручение премии Сахарова 8 декабря 2018, 05:09
Все новости
Главные новости
Адвокат рассказал о состоянии Сенцова: "органические изменения сердца, печени и почек"
В ОБСЕ рассказали о "запрещенном" вооружении боевиков
В ООН озвучили потери мировой экономики от коррупции и взяток
В УПЦ МП заявили, что говорят с РФ об освобождении украинцев постоянно
Все новости
Фото

Мистические фотографии животных

здоровье

Как не превратить еду на врага

Поиск по сайту
Архив
Весь архів