Порошенко в Давосе покритиковал кандидатов в президенты

Президент Петр Порошенко заявил, что некоторые кандидаты в президенты обещают фиксированную цену на газ или используют другие инструменты популизма, создавая в Украине опасную ситуацию для ухудшения уровня жизни.

Об этом он сказал в рамках Всемирного экономического форума в Давосе во время выступления на ежегодном украинском завтраке.

Он отметил, что на встрече в Давосе присутствуют зарегистрированные кандидаты в президенты Украины, которые имеют большой опыт во власти, в частности были на руководящих должностях, таких как премьер-министр.

"Однако многие эксперты говорят, что за последние четыре года в Украине сделано больше, чем за много лет до этого", - сказал Порошенко.

Он перечислил достижения, в частности создание сильной армии, получения автокефалии, проведение реформ, стремление в ЕС и НАТО и прочее.

"Те, кто не понимает, что заявлять, что будет фиксированная цена на газ... Это как Мадуро (президент Венесуэлы- ред), уровень жизни в его стране можно увидеть на телевидении. Миллионы людей сказали нет Мадуро, нет популизму", - сказал Порошенко.

По его словам, процесс развития Украины и невозврата к России надо сделать необратимым.

"Это только для команды Порошенко важно или для всех?", - задал риторический вопрос президент.

Он также подверг критике тех кандидатов в президенты Украины, которые говорят, что "следует постучать в дверь Путина и будет мир", критикуют Минские соглашения и предоставление Украине автокефалии.

По его словам, те, кто рассказывают о новых формулах, ищут оправдание для Кремля для снятия его с "крючка санкций".

Порошенко выразил надежду, что после президентских выборов Украина будет придерживаться Минских соглашений и держать единство против России.

Он отметил, что для РФ будет ужасным услышать, что Кремль таки должен вернуть контроль над украинской границей, вывести войска и вооружения, а также вернуть украинские территории.

"Давайте будем объединены командой успеха", - сказал он.

Напомним: