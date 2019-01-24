Порошенко анонсировал переговоры в ГА ООН относительно миротворцев на Донбассе

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Четверг, 24 января 2019, 11:59

Президент Петр Порошенко сообщил, что в конце второй декады февраля в Генеральной ассамблее ООН обсудят ситуацию на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

Об этом он сказал в Давосе во время выступления на украинском завтраке, передает "Интерфакс-Украина".

"20 февраля мы будем проводить дискуссию о ситуации на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму на Генассамблее ООН", - рассказал президент.

По его словам, там же речь пойдет и об инициативе о введении мир

Он отметил, что в этих вопросах на площадке ООН Украине нужна поддержка других стран.

 

По словам Порошенко, вопрос координации действий был поднят во время его встреч с международными лидерами в рамках Давосского форума, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Встречался с большой китайской делегацией, там тоже есть большой украинский интерес. Китай является также постоянным членом Совета безопасности ООН", - рассказал президент.

Он отметил, что "мы все должны говорить единым голосом" и не дать РФ помешать украинским предложениям.

"И если Россия попытается остановить наши усилия в Совете безопасности ООН, результат должен быть таким же, как при голосовании о создании трибунала по трагедии самолета (МH17- ред)", - добавил Порошенко.

Напомним:

  • Ранее президент Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в Давосе обсудили освобождения украинских моряков, захваченных Россией, размещение миротворцев на Донбассе и свободное судоходство в Керченском проливе.

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Темы: Порошенко президент Донбасс ООН


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