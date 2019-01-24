Разведка убеждена, что РПЦ на 99% контролируется спецслужбами РФ
Русская православная церковь на 99% контролируется спецслужбами Российской Федерации.
Об этом заявил в интервью Укринформу председатель Службы внешней разведки Егор Божок.
"На 99% Русская православная церковь контролируется спецслужбами Российской Федерации", - сказал он.
По словам Божко, священнослужители внутри России контролируются Федеральной службой безопасности Российской Федерации, а те, которые работают в РПЦ за рубежом и в "российском православном палестинском обществе", контролируются Службой внешней разведки РФ.
"Это называется, "капитан очевидность". Единственное, что наши западные партнеры в это никак не могут поверить. Они считают, что это не по правилам", - сказал глава СВР.
Напомним:
- Божок также заявил, что Россия имеет три варианта действий в 2019 году, чтобы вернуть Украину в свою орбиту. От воздействия на президентских и парламентских выборах в открытой военной агрессии.
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