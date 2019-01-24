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Разведка убеждена, что РПЦ на 99% контролируется спецслужбами РФ

Четверг, 24 января 2019, 17:26

Русская православная церковь на 99% контролируется спецслужбами Российской Федерации.

Об этом заявил в интервью Укринформу председатель Службы внешней разведки Егор Божок.

"На 99% Русская православная церковь контролируется спецслужбами Российской Федерации", - сказал он.

По словам Божко, священнослужители внутри России контролируются Федеральной службой безопасности Российской Федерации, а те, которые работают в РПЦ за рубежом и в "российском православном палестинском обществе", контролируются Службой внешней разведки РФ.

"Это называется, "капитан очевидность". Единственное, что наши западные партнеры в это никак не могут поверить. Они считают, что это не по правилам", - сказал глава СВР.

Напомним:

  • Божок также заявил, что Россия имеет три варианта действий в 2019 году, чтобы вернуть Украину в свою орбиту. От воздействия на президентских и парламентских выборах в открытой военной агрессии.

Темы: церковьРосcияпропагандавойна
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