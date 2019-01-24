Боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС у Гнутово

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Четверг, 24 января 2019, 18:40

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из гранатометов позиции украинских военных в районе Водяного. Также зафиксировано работу снайпера.

"Из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Гнутово", - добавили в штабе.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс война


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