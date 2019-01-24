Из конкурса в антикорсуд выбыли 8 кандидатов

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Четверг, 24 января 2019, 19:39

На предпоследнем заседании Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей 6 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд, двое - отказались от участия сами, еще одного кандидата оставили в конкурсе.

Об этом сообщает ЦПК.

"Из конкурса исключили Олесю Ковтуненко, Юрия Крутия, Татьяну Круценко, Андрея Сало, Сергея Федяева и Андрея Яковенко. Руслан Бондарчук и Марьян Головчак сами отказались от дальнейшего участия в конкурсе и не пришли на совместное заседание. Продолжает участие в конкурсе кандидат Владимир Воронько", - говорится в сообщении.

По итогам пяти совместных заседаний ВККС и ОСМЭ из конкурса выбыли 40 кандидатов, продолжили участие - 7. Последнее совместное заседание ВККС и ОСМЭ состоится 28 января касательно еще двух кандидатов.

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Напомним:

  • 18 января Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей исключили из конкурса 8 кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
  • 21 января на втором совместном заседании Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей 9 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что формирование Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале.
  • В тот же день еще 9 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный суд


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