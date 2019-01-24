Из конкурса в антикорсуд выбыли 8 кандидатов
На предпоследнем заседании Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей 6 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд, двое - отказались от участия сами, еще одного кандидата оставили в конкурсе.
Об этом сообщает ЦПК.
"Из конкурса исключили Олесю Ковтуненко, Юрия Крутия, Татьяну Круценко, Андрея Сало, Сергея Федяева и Андрея Яковенко. Руслан Бондарчук и Марьян Головчак сами отказались от дальнейшего участия в конкурсе и не пришли на совместное заседание. Продолжает участие в конкурсе кандидат Владимир Воронько", - говорится в сообщении.
По итогам пяти совместных заседаний ВККС и ОСМЭ из конкурса выбыли 40 кандидатов, продолжили участие - 7. Последнее совместное заседание ВККС и ОСМЭ состоится 28 января касательно еще двух кандидатов.
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Напомним:
- 18 января Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей исключили из конкурса 8 кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
- 21 января на втором совместном заседании Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей 9 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд.
- Президент Петр Порошенко заявил, что формирование Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале.
- В тот же день еще 9 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд.