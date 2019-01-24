Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из конкурса в антикорсуд выбыли 8 кандидатов

Четверг, 24 января 2019, 18:39

На предпоследнем заседании Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей 6 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд, двое - отказались от участия сами, еще одного кандидата оставили в конкурсе.

Об этом сообщает ЦПК.

"Из конкурса исключили Олесю Ковтуненко, Юрия Крутия, Татьяну Круценко, Андрея Сало, Сергея Федяева и Андрея Яковенко. Руслан Бондарчук и Марьян Головчак сами отказались от дальнейшего участия в конкурсе и не пришли на совместное заседание. Продолжает участие в конкурсе кандидат Владимир Воронько", - говорится в сообщении.

По итогам пяти совместных заседаний ВККС и ОСМЭ из конкурса выбыли 40 кандидатов, продолжили участие - 7. Последнее совместное заседание ВККС и ОСМЭ состоится 28 января касательно еще двух кандидатов.

Читайте также: Недостойные кандидаты в антикорсуд

Как 20 человек будут оценивать добропорядочность украинских судей

Напомним:

  • 18 января Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей исключили из конкурса 8 кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
  • 21 января на втором совместном заседании Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей 9 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что формирование Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале.
  • В тот же день еще 9 кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Антикоррупционный суд
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
От Лондона до Брюсселя
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: