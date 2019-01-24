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ЕС в феврале обсудит "азовские санкции" против РФ - Reuters

Четверг, 24 января 2019, 19:46

В феврале министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций против России из-за противостояния с Украиной в Азовском море.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, на следующей неделе ЕС выпустит официальную дипломатическую ноту протеста в связи с тем, что Россия продолжает удерживать 24 украинских моряков, захваченных в ноябре.

По информации источников, членов ЕС, которые уже давно заняли жесткую позицию в отношении России (Литву, Швецию, Великобританию и Польшу), с предложением дополнительных санкций теперь поддерживают также такие страны как Дания и Словакия. Они утверждают, что давление со стороны Франции и Германии на Москву с требованием освободить военнослужащих не принесло результатов.

В декабре Германия и Франция выступили против новых санкций, попросив больше времени для переговоров по освобождению украинских моряков и трех судов, захваченных в Керченском проливе. По словам дипломатов, с учетом того, что московский суд продлил срок ареста моряков до апреля, Германия и Франция теперь будут более склонны к внедрению новых ограничений.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Румынии на следующей неделе и должны обсудить этот вопрос на следующей сессии в Брюсселе 18 февраля. В то же время любое окончательное решение по санкциям может быть принято позже.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что министры иностранных дел ЕС будут обсуждать "азовские" санкции в феврале и марте.

Европейская правда

Темы: ЕСсанкцииРосcияКерченский проливАзовское море
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