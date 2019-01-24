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Новости дня: Януковичу дали 13 лет и резолюция ПАСЕ по Азову

Четверг, 24 января 2019, 20:23

Януковичу дали 13 лет, а Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об обострении в Азовском море - новости, которые были актуальны 24 января.

О Януковиче

Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне — экс-президента заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

О ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об обострении в Азовском море и Керченском проливе — в документе нет термина "военнопленные".

О Зеленском

Кандидат в президенты Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family - эта фирма владеет студией, которая снимает фильмы на территории РФ.

О других важных новостях

На Закарпатье вооруженные силовики проводят спецоперацию с применением спецтехники - известно о как минимум 10 обысках.

"Понял, что мало взял" - кандидат в президенты Игорь Шевченко пытался набрать несколько бесплатных шапок на Экономическом форуме в Давосе. Говорит, сделал это "ради друзей" - за это его "чуть не арестовали".

Украинская правда
Темы: ЯнуковичсудАзовское мореЗеленскийЗакарпатье
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