Фирма с корнями РФ из дела Мартыненко хочет построить реакторы для ХАЭС за 70 млрд грн - "Схемы"

Чешская компания Škoda JS, которая принадлежит подсанкционной российской группе, которая в свою очередь фигурирует в деле НАБУ в отношении экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко, может построить новы реакторы для Хмельницкой АЭС по 70 миллиардов гривен.

Об этом говорится в репортаже "Схем".

Летом 2018 года Кабинет министров утвердил обоснование для строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС на общую сумму более 70 миллиардов гривен.

"И производителем основной составляющей - реакторных установок - в предварительно утвержденных документах указана именно Škoda JS, которую выбрали для этого без открытого конкурса и тендера, после переговоров с потенциальными поставщиками", - рассказывают журналисты.

Чешская компания Škoda JS ( "Шкода - Ядерное машиностроение") работает в сфере атомной энергетики десятки лет, говорится в репортаже.

Ее владелец - зарегистрированная в Нидерландах компания OMZ B.V. Она входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", который подчиняется российскому "Газпромбанку". Большинство его акций принадлежат российскому "Газпрому" и связанными с ним структурам.

В Украине против "Газпромбанка" введены санкции, но в украинский санкционный список Škoda JS не входит. Зато на нее наложены санкции в США.

Основная причина выбора этой компании, согласно объяснениям представителей АЭС, ниже стоимость проекта по сравнению с другими производителями.

"Два блока стоят 3 миллиарда, ну, чуть больше 3 миллиардов долларов. А если брать, например, корейские, или китайские, или Areva, Westinghouse, то у них минимальная цена одного блока - это 4 миллиарда долларов", - рассказал заместитель гендиректора по капитальному строительству ХАЭС Олег Рахлинский.

В то же время эта компания Škoda JS фигурирует в коррупционном деле НАБУ относительно возможного получения неправомерной выгоды экс-депутатом от "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

В Бюро заявляют, что на других тендерах "Энергоатома" эта фирма выставляла цену с надбавкой до 20%. По версии следствия, эти деньги после победы в тендере, Škoda JS якобы должна была направлять на счета панамской компании, которая, по документам, должна была выступать посредником, - Bradcrest Investments.

Согласно документам, поданым в два швейцарских банк для открытия счетов фирмы, бенефициарным владельцем Bradcrest Investments был Николай Мартыненко (на тот момент народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса).

Всего в течение 2007-2012 годов Bradcrest Investments получила от Škoda JS почти 6,5 миллионов евро.

"При этом средства со счетов фирмы использовали в том числе и для оплаты за аренду помещений для близких к Мартыненко лиц в Лондоне и Вене, - отмечают в "Схемах".

Мартыненко отрицает свою причастность к самой компании Bradcrest Investments и к получению средств от Škoda JS.

Škoda JS получила возможность стать поставщиком реакторных установок для 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в 2015 году. Тогда из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе Украина разорвала договор с предыдущей российской компанией "Атомстройэкспорт". Она победила в конкурсе по отбору типа реакторной установки для Хмельницкой АЭС еще в 2008 году, обойдя американскую Westinghouse и южнокорейскую KEPCO.

"В этих торгах мы прописали, что должны быть максимально использованы строительные конструкции. Для чего это было нужно? Это намного сэкономит стоимость этого строительства. Оно будет значительно дешевле, чем строить с нуля. Кроме того, много оборудования было поставлено, его ведь тоже нужно было использовать", - утверждает заместитель гендиректора по капитальному строительству ХАЭС Олег Рахлинский.

В то же время медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарна критиковала выбор российского партнера на конкурсе в 2008 году. По ее мнению, альтернативы не было, потому что условия были прописаны под россиян.

"Дело в том, что на самом деле полноценного тендера (в 2008 году - ред.) не было. Были выписаны какие-то критерии конкурса. То есть это не по закону о тендерных процедурах все происходило, где было бы видно, что это все выписано под российскую компанию", - рассказала она.

Строительство третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС началось в 1985-86 годах. Однако было приостановлено из-за взрыва в Чернобыле и из-за введения моратория на строительство атомных станций.

Мораторий сняли в 1993 году, но решение достроить эти два энергоблока Кабмин принял в середине 2000-х.

"Схемы" обратились за комментарием к компании Škoda JS и спросили о стоимости реакторных установок, в какой стране планируют их строить и не повлияют ли санкции и дело о коррупции, в котором фигурирует компания в Украине, на сотрудничество с "Энергоатомом".

"Мы не будем на данном этапе это комментировать", - сообщил пресс-секретарь Škoda JS Ян Столар.

В то же время в "Энергоатоме" не исключают, что установку третьего энергоблока Хмельницкой АЭС будет поставлять не Škoda JS, а другой производитель. Это будет возможно, если другая фирма выкупит у Škoda JS документацию на реакторную установку.

Окончательного поставщика обещают выбрать на тендере.