Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Помощника нардепа объявили в розыск из-за украденных 93 млн "Укрзализныци"

Пятница, 25 января 2019, 11:26

Помощника одного из народных депутатов Украины, бывшего чиновника ПАО "Укрзализныця", которому сообщили о подозрении в завладении 93,27 млн грн компании.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что по версии следствия, он является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ", - сказано в сообщении НАБУ.

В бюро добавили, что поскольку в ходе расследования получены сведения, что помощник нардепа скрывается от следствия, 23 января его объявили в розыск.

"Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця" составляет восемь человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов", - отметили в НАБУ.

В конце 2018 года САП передала генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.

НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен

Напомним:

  • Национальное антикоррупционное бюро 15 января сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен "Укрзализныци".
  • Детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы. Имя депутата бюро не называет.
  • Летом 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителям ООО "Вог Аэро Джет", которые подозреваются в нанесении ущерба УЗ на 92 млн грн.
  • Ранее правоохранители провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве относительно злоупотреблений на "Укрзализныце".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУрозыскУкрзализныця
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: