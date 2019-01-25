Помощника нардепа объявили в розыск из-за украденных 93 млн "Укрзализныци"

Помощника одного из народных депутатов Украины, бывшего чиновника ПАО "Укрзализныця", которому сообщили о подозрении в завладении 93,27 млн грн компании.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что по версии следствия, он является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ", - сказано в сообщении НАБУ.

В бюро добавили, что поскольку в ходе расследования получены сведения, что помощник нардепа скрывается от следствия, 23 января его объявили в розыск.

"Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця" составляет восемь человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов", - отметили в НАБУ.

В конце 2018 года САП передала генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.

НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен

Напомним: