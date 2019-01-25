Боевики обстреляли авто военных: 1 погиб, 4 раненых

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Пятница, 25 января 2019, 12:49

В пятницу на Луганском направлении боевики обстреляли автомобиль украинских военных, в результате чего один солдат погиб, четверо получили ранения.

Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил за 25 января.

"Утром, в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что в ответ украинские военные применили огневые средства и нанесли противнику потери.

ПТРК - противотанковый ракетный комплекс, современные ПТРК включают пусковую установку, одну или несколько ракет.

Напомним, бойцы Объединенных сил Украины в Приазовье обнаружили российский беспилотный летательный аппарат "Гранат-2", который используют боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украинская правда

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Темы: Донбасс обстрел ООС


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