Боевики обстреляли авто военных: 1 погиб, 4 раненых
В пятницу на Луганском направлении боевики обстреляли автомобиль украинских военных, в результате чего один солдат погиб, четверо получили ранения.
Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил за 25 января.
"Утром, в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что в ответ украинские военные применили огневые средства и нанесли противнику потери.
ПТРК - противотанковый ракетный комплекс, современные ПТРК включают пусковую установку, одну или несколько ракет.
Напомним, бойцы Объединенных сил Украины в Приазовье обнаружили российский беспилотный летательный аппарат "Гранат-2", который используют боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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