Еще двое кандидатов попросили у ЦИК регистрации

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Пятница, 25 января 2019, 13:01

Внефракционный нардеп Сергей Тарута и бывший глава СБУ Игорь Смешко принесли документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации их кандидатами в президенты.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, Таруту выдвинула партия "Основа", Смешко подался как самовыдвиженец.

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Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним: 

  • По состоянию на 13:00 25 января ЦИК зарегистрировала 13 кандидатов в президенты.
  • Выборы президента состояться 31 марта.

Украинская правда

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Темы: ЦИК выборы президента 2019 Тарута


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