Еще двое кандидатов попросили у ЦИК регистрации
Пятница, 25 января 2019, 12:01
Внефракционный нардеп Сергей Тарута и бывший глава СБУ Игорь Смешко принесли документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации их кандидатами в президенты.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.
По его словам, Таруту выдвинула партия "Основа", Смешко подался как самовыдвиженец.
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Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты
Напомним:
- По состоянию на 13:00 25 января ЦИК зарегистрировала 13 кандидатов в президенты.
- Выборы президента состояться 31 марта.
Украинская правда