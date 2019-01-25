Еще двое кандидатов попросили у ЦИК регистрации

Внефракционный нардеп Сергей Тарута и бывший глава СБУ Игорь Смешко принесли документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации их кандидатами в президенты.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, Таруту выдвинула партия "Основа", Смешко подался как самовыдвиженец.

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Напомним: