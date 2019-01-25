Российская "ЧВК Вагнера" ​​разгоняет протесты в Судане - СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что имеющиеся в украинской спецслужбы материалы свидетельствуют о том, что в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой "ЧВК Вагнера", в постоянном составе которой не менее трехсот человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что большинство из наемников до этого участвовала в боевых действиях на территории Украины.

"Согласно российским нормативно-правовым актам сотрудники "ЧВК Вагнера" "выполняют разведывательно-оперативные задачи на территории других государств в интересах МО РФ" и их деятельность является засекреченной. Для конспирации они действуют под прикрытием частных структур, которые в свою очередь получают сверхприбыли от государственных оборонных заказов", - говорится в сообщении.

"Именно за их счет и осуществляется финансирование военных операций МО РФ за рубежом. В частности, в Судане для такого прикрытия используется ООО "М Инвест", входящая в "бизнес-империи" путинского фаворита Пригожина", - добавили в ведомстве.

Сообщается, что СБУ владеет доказательствами, что личный состав и вооружение "ПГК Вагнера" доставляется в Судан и другие страны региона авиацией Министерства обороны РФ.

"Так, согласно договору № В218/4/119 от 30.07.2018 (общая сумма 56 млн российских рублей) между указанным выше ООО "М Инвест" и "223 летным отрядом" МО РФ, самолетами Ту-154М (бортовые номера RA- 85041, RA-85155) за пять месяцев 2018 года осуществлено восемь рейсов из Москвы (через российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии) в столицу Судана Хартум", - рассказали в Службе безопасности Украины.

Там добавили, что уже из Хартума в другие страны Африки, где также присутствуют вооруженные подразделения "ПГК Вагнера" ​​Центральная африканская республика и Ливия.

"Задействованная логистика позволяет военному командованию РФ регулярно (каждые 2 месяца) проводить ротации личного состава "ихтамнетов" как в Сирии, так и в Африке", - заявил Грицак.

"Фактически Судан используется как перевалочная база для поставок оружия и личного состава в страны Африки, Россия пытается использовать в своих геополитических деструктивных интересах", - подчеркнул он.

По его словам, "не остается никаких сомнений, что так называемая "ЧВК Вагнера" является гибридным проектом российской военной разведки, подразделения которого разгоняют демократические протесты в Судане".

Отмечается, что такие решения Кремля могут быть направлены только на поддержку режима Омара аль-Башира, ордер на арест которого Международным уголовным судом выдан еще в 2009 году по обвинению в геноциде гражданского населения.

Грицак добавил, что в ближайшее время Служба безопасности Украины обнародует дополнительные сведения о деталях преступной деятельности "засекреченных" российских подразделений в Судане.