Кадыров пообещал, что нардепа Березу настигнет "плюха" за журналистку РФ

358 просмотров
Пятница, 25 января 2019, 15:07

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что за "оскорбление" российской журналистки Ольги Скабеевой украинского народного депутата Борислава Березу в любом месте достанет какой-то мужчина и "с размаху влепит звонкую оплеуху".

Об этом говорится в telegram-канале Кадырова Kadyrov_95.

"Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху", - написал Кадыров.

Глава российского региона считает, что член украинской делегации в ПАСЕ Береза толкнул и оскорбил "хрупкую российскую девушку" Скабееву.

"Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека", - утверждает он.

По мнению Кадырова, после инцидента со Скабеевой, все "молчат, как будто в рот воды набрали".

Он также обратился "к братскому украинскому народу" с призывом "прогнать" из Украины или заставить придерживаться "порядка" подобных Березе украинских политиков.

Напомним: 

  • 24 января после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и ведущей телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой.
  • Скабаева пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.
  • Журналистка мешала первому вице-спикеру Ирине Геращенко, когда она рассказывала об украинских заключенных в РФ. Тогда депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко.
  • Скабеева известна тем, что осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кадыров Чечня Росcия


powered by lun.ua
По теме
Осмаев: Киллер Денисултанов причастен к убийству критика Кадырова в Вене 16 ноября 2018, 05:19
Задержание чеченца из окружения Кадырова: стало известно, кто это 19 сентября 2018, 16:20
В Киеве задержали россиянина, который может быть близок к режиму Кадырова 18 сентября 2018, 16:59
Все новости
Главные новости
Зеленский показал состояние: счета в "Привате", квартира в Крыму и авто за 4,5 млн
Госдолг Украины вырос из-за транша МВФ
Боевики обстреляли авто военных: 1 погиб, 4 раненых
Стало известно, где и когда выдвинут Порошенко в президенты
Все новости
тест

Что изменила медреформа за последний год

исследование

Какая главная причина смертей от сердечно-сосудистых болезней в Украине

Опыт

Зачем люди ныряют в прорубь?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів