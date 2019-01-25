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Кадыров пообещал, что нардепа Березу настигнет "звонкая оплеуха" за журналистку РФ

Пятница, 25 января 2019, 14:07

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что за "оскорбление" российской журналистки Ольги Скабеевой украинского народного депутата Борислава Березу в любом месте достанет какой-то мужчина и "с размаху влепит звонкую оплеуху".

Об этом говорится в telegram-канале Кадырова Kadyrov_95.

"Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху", - написал Кадыров.

 
Береза и Скабеева

Глава российского региона считает, что член украинской делегации в ПАСЕ Береза толкнул и оскорбил "хрупкую российскую девушку" Скабееву.

"Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека", - утверждает он.

По мнению Кадырова, после инцидента со Скабеевой, все "молчат, как будто в рот воды набрали".

Он также обратился "к братскому украинскому народу" с призывом "прогнать" из Украины или заставить придерживаться "порядка" подобных Березе украинских политиков.

Напомним: 

  • 24 января после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и ведущей телеканала "Россия" Ольгой Скабеевой.
  • Скабаева пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.
  • Журналистка мешала первому вице-спикеру Ирине Геращенко, когда она рассказывала об украинских заключенных в РФ. Тогда депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко.
  • Скабеева известна тем, что осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.

Украинская правда

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Темы: КадыровЧечняРосcия
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