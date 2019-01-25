Экс-советника Трампа задержали по делу о вмешательстве России в выборы

622 просмотра
Пятница, 25 января 2019, 15:12

В Соединенных Штатах Америки задержали экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна.

Ему инкриминируют несколько преступлений в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, передает "Радио Свобода".

Стоуна, в частности, обвиняют в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях.

Его должны доставить в суд во Флориде 25 января.

Ранее следствие высказывало заинтересованность в возможных контактах Стоуна с сайтом Wikileaks и хакерами, причастными к похищению переписки Демократической партии США.

Напомним:

  • В США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы.
  • Спецпрокурор Мюллер выясняет, была ли сговор штаба Трампа с Кремлем, чтобы подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.
  • Москва отрицает вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Зеленский показал состояние: счета в "Привате", квартира в Крыму и авто за 4,5 млн
Госдолг Украины вырос из-за транша МВФ
Боевики обстреляли авто военных: 1 погиб, 4 раненых
Стало известно, где и когда выдвинут Порошенко в президенты
Все новости
социум

Это должен знать каждый владелец животного!

исследование

Тигры могут вымереть за 10 лет

исследование

Какая главная причина смертей от сердечно-сосудистых болезней в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів