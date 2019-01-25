Экс-советника Трампа задержали по делу о вмешательстве России в выборы
В США задержали экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
В чатсности, Стоуна обвиняют в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях, передает "Радио Свобода".
Его обвиняют 7 обвинений в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном сговоре между Россией и командой Трампа, отмечает BBC.
Стоуна арестовали во Флориде и должны 25 января доставить в суд во Флориде.
Ранее следствие интересованность контактами Стоуна с сайтом Wikileaks и хакерами, причастными к похищению переписки Демократической партии США.
Стоун заявил, что вполне законно "общался" с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем перед публикацией электронной переписки Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года.
Он свидетельствовал в Комитете по разведке в сентябре 2017 года. Специальный советник Мюллер попросил расшифровку этого выступления в декабре.
66-летний Роджер Стоун – политический стратег и давний союзник Дональда Трампа.
Он еще в 8 лет агитировал за кандидата демократов Джона Ф. Кеннеди.
Свою профессиональную карьеру Роджер Стоун начал, помогая кампании по переизбранию Ричарда Никсона в 1972 году. С 1970-х годов он работал с республиканцами. Стоун даже имеет татуировку Никсона на спине.
Слушания в Конгрессе в 1973 году по Уотергейтскому скандалу показали, что Стоун нанял республиканцам агентов для проникновения в штаб кандидата от демократов Джорджа Макговерна. Они установили прослушку, возможно, фотографировали документы.
Скандал бушевал в 1972-1974 годах и завершился отставкой президента Никсона.
Позже Стоун работал на президентские кампании Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Боба Доула и Дональда Трампа.
В 1990-х годах Стоун был лоббистом казино-бизнеса Трампа, а в 2000 году помогал ему в неудачном походе на Белый дом.
Согласно документальному фильму Netflix, именно Стоун призывал Трампа баллотироваться в президенты, пишет BBC.
Напомним:
- Wikileaks перед президентскими выборами в США в 2016 году опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, сервера которого были взломаны.
- В США продолжается расследование возможного вмешательства России в те выборы.
- Спецпрокурор Мюллер выясняет, была ли сговор штаба Трампа с Кремлем, чтобы подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.
- Москва отрицает вмешательство в выборы в США в 2016 году.