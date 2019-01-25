Экс-советника Трампа задержали по делу о вмешательстве России в выборы

В США задержали экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

В чатсности, Стоуна обвиняют в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях, передает "Радио Свобода".

Его обвиняют 7 обвинений в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном сговоре между Россией и командой Трампа, отмечает BBC.

Стоуна арестовали во Флориде и должны 25 января доставить в суд во Флориде.

Ранее следствие интересованность контактами Стоуна с сайтом Wikileaks и хакерами, причастными к похищению переписки Демократической партии США.

Стоун заявил, что вполне законно "общался" с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем перед публикацией электронной переписки Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года.

Он свидетельствовал в Комитете по разведке в сентябре 2017 года. Специальный советник Мюллер попросил расшифровку этого выступления в декабре.

66-летний Роджер Стоун – политический стратег и давний союзник Дональда Трампа.

Он еще в 8 лет агитировал за кандидата демократов Джона Ф. Кеннеди.

Свою профессиональную карьеру Роджер Стоун начал, помогая кампании по переизбранию Ричарда Никсона в 1972 году. С 1970-х годов он работал с республиканцами. Стоун даже имеет татуировку Никсона на спине.

Слушания в Конгрессе в 1973 году по Уотергейтскому скандалу показали, что Стоун нанял республиканцам агентов для проникновения в штаб кандидата от демократов Джорджа Макговерна. Они установили прослушку, возможно, фотографировали документы.

Роджер Стоун politico.com

Скандал бушевал в 1972-1974 годах и завершился отставкой президента Никсона.

Позже Стоун работал на президентские кампании Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Боба Доула и Дональда Трампа.

В 1990-х годах Стоун был лоббистом казино-бизнеса Трампа, а в 2000 году помогал ему в неудачном походе на Белый дом.

Согласно документальному фильму Netflix, именно Стоун призывал Трампа баллотироваться в президенты, пишет BBC.

Напомним: