Экс-советника Трампа задержали по делу о вмешательстве России в выборы
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Пятница, 25 января 2019, 15:12
В Соединенных Штатах Америки задержали экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна.
Ему инкриминируют несколько преступлений в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, передает "Радио Свобода".
Стоуна, в частности, обвиняют в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях.
Его должны доставить в суд во Флориде 25 января.
Ранее следствие высказывало заинтересованность в возможных контактах Стоуна с сайтом Wikileaks и хакерами, причастными к похищению переписки Демократической партии США.
Напомним:
- В США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы.
- Спецпрокурор Мюллер выясняет, была ли сговор штаба Трампа с Кремлем, чтобы подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.
- Москва отрицает вмешательство в выборы в США в 2016 году.
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