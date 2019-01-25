Экс-советника Трампа задержали по делу о вмешательстве России в выборы

В Соединенных Штатах Америки задержали экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна.

Ему инкриминируют несколько преступлений в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, передает "Радио Свобода".

Стоуна, в частности, обвиняют в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях.

Его должны доставить в суд во Флориде 25 января.

Ранее следствие высказывало заинтересованность в возможных контактах Стоуна с сайтом Wikileaks и хакерами, причастными к похищению переписки Демократической партии США.

Напомним: