Водителей предупредили о заметенных снегом дорогах

В семи областях Украины 27 января ожидается значительный снег и гололедица.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значений снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица.

По данным ГСЧС ожидается 1 уровень опасности, желтый.

Спасатели и представители "Укравтодора" призвали украинцев учитывать эту информацию при планировании своих путешествий и быть внимательными за рулем.