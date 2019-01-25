Водителей предупредили о заметенных снегом дорогах
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Пятница, 25 января 2019, 15:52
В семи областях Украины 27 января ожидается значительный снег и гололедица.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значений снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица.
По данным ГСЧС ожидается 1 уровень опасности, желтый.
Спасатели и представители "Укравтодора" призвали украинцев учитывать эту информацию при планировании своих путешествий и быть внимательными за рулем.
Украинская правда
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