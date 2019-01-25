Суд оккупантов отказался отпустить украинца Балуха из колонии в Керчи

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Пятница, 25 января 2019, 19:06

Подконтрольный России Керченский городской суд отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Такое решение он принял в пятницу, 25 января, сообщает "Крим.Реалии".

Сам Балух не участвовал в судебном заседании.

Представитель российской прокуратуры Геннадий Трофимов мотивировал отказ в условно-досрочном освобождении тем, что за время пребывания Балуха в СИЗО "было зафиксировано 51 нарушения".

Адвокат Тарас Омельченко в ходе судебного процесса, комментируя заявление стороны обвинения, заявил, что по состоянию на 11 января со стороны администрации колонии к Балуху нет претензий и напомнил, что у его подзащитного пожилая мать, нуждается в уходе.

Сторона защиты Владимира Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении еще в ноябре 2018 года, сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

Перед этим подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии.

Активиста приговорили к такому тюремного сроку по совокупности двух уголовных дел.

Балух в течение нескольких месяцев в 2018 году голодал в знак протеста против несправедливого заключения.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

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Темы: Крым аннексия украинцы


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