Боевики накрыли огнем позиции ООС у Катериновки, есть жертвы
Боевики три раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо ранены.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников с использованием ПТРК вблизи поселка Екатериновка, в результате чего один военнослужащий погиб и четверо получили ранения", - говорится в сообщении.
В штабе заверили, что раненых эвакуировали в медучреждение и оказали необходимую помощь. Сейчас угрозы их жизни нет.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино", - добавили в штабе.
По данным разведки, двое боевиков убиты и один ранен.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.