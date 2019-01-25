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Боевики накрыли огнем позиции ООС у Катериновки, есть жертвы

Пятница, 25 января 2019, 18:15
Боевики накрыли огнем позиции ООС у Катериновки, есть жертвы

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников с использованием ПТРК вблизи поселка Екатериновка, в результате чего один военнослужащий погиб и четверо получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе заверили, что раненых эвакуировали в медучреждение и оказали необходимую помощь. Сейчас угрозы их жизни нет.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино", - добавили в штабе.

По данным разведки, двое боевиков убиты и один ранен.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойнаРосcия
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