Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО об итогах введения военного положения

Президент Петр Порошенко ввел в действие своим указом засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны "Об итогах введения военного положения в Украине".

Об этом сообщается на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - говорится в указе.

Порошенко положил контроль за выполнением решения СНБО на секретаря Совета Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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