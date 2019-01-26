ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 1 украинский военный погиб, еще 4 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 26 января.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ОС в районе поселка Катериновка с ПТРК, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Широкино - дважды из гранатометов и крупнокалиберного оружия.

В районе населенного пункта Опытное и поселка Невельское - из стрелкового оружия, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Станица Луганская, из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Желтое", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 25 января уничтожено 4 боевика, 5 - получили ранения.

"В ходе контрснайперской борьбы, украинский снайпер прекратил деятельность российского наемника. Также уничтожено БМП-1 российско-оккупационных войск", - говорится в отчете.

В течение текущих суток оккупанты огонь не открывали.

В штабе заверили, что военные контролируют ситуацию на линии соприкосновения.