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Украину накроет снегом, на дорогах гололедица

Суббота, 26 января 2019, 07:36
Украину накроет снегом, на дорогах гололедица

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении природных условий в Украине.

"По данным УкрГидрометцентра, 27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем ​​в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица", - говорится на сайте ГСЧС.

Кроме того, 26 января в связи с приростом снега в горах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

В то же время, как сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр, в субботу в Украине ночью ожидается до 14° мороза в северных, Полтавской и Харьковской областях, а в ночь на воскресенье в северных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируют значительный снег.

26 января будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег, в центральных и восточных областях днем ​​небольшой мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; температура ночью 5-10°, в северных, Полтавской и Харьковской областях до 14° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

 

В южной части небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, местами туман; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​1-6° тепла (в Крыму ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°).

На дорогах страны, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

27 января, по данным синоптиков, будет облачно, ночью умеренный снег, в южной части, Днепропетровской и Донецкой областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в северных, большинстве центральных областей значительный снег, днем на Правобережье небольшой снег, на остальной территории умеренный, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях значительный снег.

 

Температура в западных, северных Винницкой и Черкасской областях ночью и днем ​​3-8° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла.

28 января - облачно с прояснениями, ночью в восточных, западных областях, днем ​​местами на Правобережье небольшой снег, на остальной территории без осадков.

 

Температура ночью 3-8° мороза, в северных и центральных областях 9-14° мороза; днем 0-5° мороза, на севере Левобережья до 8° мороза, на юге и западе страны около 0°, на Закарпатье и крайнем юге 1-5° тепла.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 28 января на Правобережье юго-восточный, 7-12 м/с.

В столичном регионе 26 января облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем ​​1-3° мороза, по области ночью 9-14°, днем ​​0-4° мороза.

27-28 января в столице облачно с прояснениями. 27 января ночью значительный, днем ​​небольшой снег, температура ночью и днем ​​3-8° мороза. 28 января в Киеве ночью без осадков, днем ​​местами небольшой снег, температура ночью 9-14° мороза, днем ​​0-5° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 28 января с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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