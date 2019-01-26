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В воскресенье в Киеве изменятся маршруты троллейбусов и автобусов

Суббота, 26 января 2019, 08:10

В воскресенье в связи с мероприятиями по чествованию памяти Героев Крут в Киеве будет изменены маршруты ряда троллейбусов и автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевпастранс".

Так, на время проведения мероприятий предусмотрены изменения в маршрутах троллейбусов № 38, автобусов №№ 24, 55, 62.

 

Троллейбусы маршрута № 38 будут курсировать от ст. м "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Автобусы маршрута № 24 будут двигаться от железнодорожного вокзала "Центральный" до Европейской площади.

 

Автобусы маршрута № 55 будут ездить от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственному маршруту, далее - ул. Генерала Алмазова - б-р Леси Украины - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ул. Рогнединская - ст. м. "Дворец Спорта" - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинки - ул. Новогоспитальная - ул. Евгения Коновальца - ул. Николая Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту.

 

Автобусы маршрута № 62 будут направляться от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Сообщается также, что 26 января в связи с проведением продовольственного ярмарка на ул. Иорданской будут внесены изменения в движение троллейбусов маршрута № 34.

 

Движение будет организовано по маршруту: ул. Северная - ул. Героев Сталинграда - ул. Маршала Тимошенко - ст. м "Минская" - ул. Маршала Тимошенко - просп. Героев Сталинграда - ул. Степана Бандеры.

Кроме того, в ночь на 28 января временно изменят работу троллейбусы маршрутов №№ 91н, 93Н, 94н.

"28 января с 1:10 до 5:10 закрывается движение ночных троллейбусных маршрутов №№ 93Н, 94н в связи с заменой контактного провода на контактной сети троллейбуса на проспекте Победы", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1:20 до 5:20 будут внесены изменения в работу ночного троллейбусного маршрута № 91н в связи с переустройством контактной сети троллейбусной линии на ул. Шота Руставели. Работа маршрута будет организована по трассе: "Ул. Милославская - ст. м. "Лыбидская".

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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