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Австрийку, призывавшую Путина ввести войска, посадили на 14 лет

Суббота, 26 января 2019, 13:03

В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер.

Об этом сообщает The Local.

Моника Унгер
Моника Унгер

42-летняя Унгер признана виновной в государственной измене. Созданная ею организация насчитывает около 2600 членов. "Конфедерация Австрии" провозгласила "нелегитимным" действующее австрийское государство и его законы.

"Конфедерация" выдавала некоторым членам организации "дипломатические паспорта", а также продавал свои собственные номерные знаки.

Унгер пыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у президента России Владимира Путина.

Судья в городе Грац аргументировал суровое наказание, заявив, что он дал "четкий сигнал о том, что антигосударственные действия не будут терпимы".

Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими участниками движения, которые были арестованы во время волны арестов в апреле 2017 года.

Ее второй заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам.

Двенадцать других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной ассоциации" и заключены в тюрьму на срок до трех лет.

Европейская правда

Темы: АвстрияПутин
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