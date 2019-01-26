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В субботу боевики дважды обстреляли позиции ООС

Суббота, 26 января 2019, 17:59

В субботу на Донбассе боевики совершили два обстрела позиций Объединенных сил, потерь среди военнослужащих ООС в течение текущих суток нет.

Об этом, вечером 26 января сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По данным штаба, боевики в частности вели обстрелы вблизи н.п.Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции ОС в районе н.п.Водяное. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

Темы: ООСДонбассМинские соглашенияОРДЛО
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