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Трамп и его окружения более 100 раз контактировали с РФ до его инаугурации - NYT

Суббота, 26 января 2019, 19:51
Трамп и его окружения более 100 раз контактировали с РФ до его инаугурации - NYT

Во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз. 

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы.

Расследование также касается связи между кампанией Трампа и WikiLeaks, опубликовавшей тысячи электронных писем демократов, которые были взломаны Россией перед выборами, пишет NYT.

По данным издания, в период с июня 2015  года, когда Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты до его инаугурации в январе 2017-го  по меньшей мере 17 должностных лиц и советников избирательной кампании Трампа имели такие контакты.

Кроме того, не менее 10 других сотрудников кампании были осведомлены об этих контактах, но сами участия в них не принимали. 

В частности, среди упомянутых - сам Трамп (6 контактов), его экс-помощник, политтехнолог Пол Манафорт (6), экс-адвокат Трампа Майкл Коэн (17), Дональд Трамп-младший (17), экс-советники Трампа Джордж Пападопулос (12) и Майкл Флинн (5), зять Трамп Джаред Кушнер (6), неофициальный советник Трампа Роджер Стоун (18), который контактировал с WikiLeaks. 

"Среди контактов - более 100 личных встреч, телефонных звонков, текстовых сообщений, электронных писем и личных сообщений в Твиттере. Трамп и представители его кампании неоднократно отрицали, что имели такие контакты с россиянами во время выборов 2016 года", - отмечает NYT.

 
Количество контактов Трампа и его окружения во время кампании 2016 года - не менее 100
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Как сообщает издание, после заявления о намерении принять участие в выборах Трамп получил приглашение в Москву на вечеринку к российскому миллиардеру Арасену Агаларову, и, возможно, для встречи с Владимиром Путиным.

"Позже Трамп написал письмо о намерении построить небоскреб "Трамп Тауэр" в Москве. В феврале 2016 г. Трамп получил письмо от Агаларова, который выразил "большой интерес" к избирательной кампании, а после инаугурации президент США заявил в Твиттере, что никогда не имел никаких дел с РФ", - отмечает NYT. 

"В июне 2016 года Агаларов и его сын Эмин помогли организовать встречу представителя Трампа с адвокатом из Кремля о получении информации, которая может нанести ущерб Хиллари Клинтон" - пишет СМИ. 

Украинская правда
Темы: ТрампРосcиявиборыСША
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