Число погибших в Бразилии достигло 34 человек - СМИ

592 просмотра
Суббота, 26 января 2019, 21:59

Количество погибших в результате прорыва плотины на шахте в Бразилии возросло до 34 человек. 

Об этом 26 января сообщает AFP со ссылкой на информацию местных властей. 

Ранее сообщалось об 11 погибших и 296 пропавших без вести в результате прорыва плотины резервуара с отходами добычи полезных ископаемых на юго-востоке страны. По данным спасателей и чиновников, все жертвы -  шахтеры. 

По данным СМИ, 176 человек были спасены, 23 из них госпитализированы.

В зону поражения, по указу президента Бразилии, были введены около 1000 военнослужащих для проведения спасательной операции и обеспечения правопорядка. 

Напомним,

  • В результате прорыва плотины на юго-востоке Бразилии сообщалось о минимум 9 погибших и около 300 пропавших без вести.
  • По данным представителя компании Vale, которой принадлежит шахта, отходами залило коммуну Вила Фортек недалеко от города Брумандиньйо.
  • Жителей районов, прилегающих к зоне ЧП, начали эвакуировать с помощью вертолетов, о количестве эвакуированных не сообщалось.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Бразилия чрезвычайное происшествие жертвы


powered by lun.ua
По теме
В Бразилии прорвало плотину: 9 погибших, 300 пропавших без вести 26 января 2019, 10:14
В Бразилии из-за стрельбы в кафедральном соборе погибли 5 человек 12 декабря 2018, 09:34
На президентских выборах в Бразилии побеждает ультраправый кандидат 29 октября 2018, 00:59
Все новости
Главные новости
На админгранице с Крымом не пропускают авто: технический сбой баз данных
"Новый Wikileaks" опубликовал 175 ГБ утечек по РФ и Донбассу
Из-за санкций Россия потеряла 173 миллиарда долларов – внешняя разведка
Савченко выдвинули в президенты
Все новости
исследование

Сколько стоит работа мамы?

Опыт

Школа джур: как становятся правдивыми казаками

тест

Что изменила медреформа за последний год

Поиск по сайту
Архив
Весь архів