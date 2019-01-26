Число погибших в Бразилии достигло 34 человек - СМИ
Суббота, 26 января 2019, 20:59
Количество погибших в результате прорыва плотины на шахте в Бразилии возросло до 34 человек.
Об этом 26 января сообщает AFP со ссылкой на информацию местных властей.
Ранее сообщалось об 11 погибших и 296 пропавших без вести в результате прорыва плотины резервуара с отходами добычи полезных ископаемых на юго-востоке страны. По данным спасателей и чиновников, все жертвы - шахтеры.
По данным СМИ, 176 человек были спасены, 23 из них госпитализированы.
В зону поражения, по указу президента Бразилии, были введены около 1000 военнослужащих для проведения спасательной операции и обеспечения правопорядка.
Напомним,
- В результате прорыва плотины на юго-востоке Бразилии сообщалось о минимум 9 погибших и около 300 пропавших без вести.
- По данным представителя компании Vale, которой принадлежит шахта, отходами залило коммуну Вила Фортек недалеко от города Брумандиньйо.
- Жителей районов, прилегающих к зоне ЧП, начали эвакуировать с помощью вертолетов, о количестве эвакуированных не сообщалось.
Украинская правда