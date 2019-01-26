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Число погибших в Бразилии достигло 34 человек - СМИ

Суббота, 26 января 2019, 20:59

Количество погибших в результате прорыва плотины на шахте в Бразилии возросло до 34 человек. 

Об этом 26 января сообщает AFP со ссылкой на информацию местных властей. 

Ранее сообщалось об 11 погибших и 296 пропавших без вести в результате прорыва плотины резервуара с отходами добычи полезных ископаемых на юго-востоке страны. По данным спасателей и чиновников, все жертвы -  шахтеры. 

По данным СМИ, 176 человек были спасены, 23 из них госпитализированы.

В зону поражения, по указу президента Бразилии, были введены около 1000 военнослужащих для проведения спасательной операции и обеспечения правопорядка. 

Напомним,

  • В результате прорыва плотины на юго-востоке Бразилии сообщалось о минимум 9 погибших и около 300 пропавших без вести.
  • По данным представителя компании Vale, которой принадлежит шахта, отходами залило коммуну Вила Фортек недалеко от города Брумандиньйо.
  • Жителей районов, прилегающих к зоне ЧП, начали эвакуировать с помощью вертолетов, о количестве эвакуированных не сообщалось.

Украинская правда
Темы: Бразилиячрезвычайное происшествиежертвы
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