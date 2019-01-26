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На Одесчине УПЦ МП "наказала" настоятеля храма: перешел в ПЦУ вместе с громадой

Суббота, 26 января 2019, 22:06

В н.п. Сарата Одесской области община УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на Одесскую епархию ПЦУ, решение о переходе 26 января приняли прихожане Свято-Покровского храма. 

"Свято-Покровская община Сараты во главе с настоятелем Владиславом Шиманом (бывший благочинный Саратского округа Одесской епархии УПЦ МП) перешла в Одесскую епархию ПЦУ", - отмечается в сообщении.

"Возле храма в местном доме культуры собралось больше 500 человек. Среди них - поселковый голова Анатолий Негодяев, глава райгосадминистрации Антон Лобан, депутаты районного и поселкового совета почти в полном составе. Они тоже являются прихожанами единственного в поселке храма", - отметили в сообщении епархии.

Ранее решение о переходе в ПЦУ приняли православные с.Пужайково Балтского района.

В свою очередь в Одесской епархии УПЦ МП заявили, что "Лобан вместе с Негодяевым предприняли попытку голосованием территориальной громады перевести религиозную общину УПЦ в Святейшую Церковь Украины". 

"С сожалением вынуждены констатировать, что ... настоятель Покровского храма пгт.Сарата протоиерей Владислав Шиман уклонился в раскол и совместно с государственным органами власти принял участие в собрании территориальной общины пгт .Сарата, на котором незаконно заявил о переходе религиозной общины в СЦУ", - отметили в епархии МП.

"За нарушение священнической присяги и уклонение в раскол протоиерей Владислав Шиман запрещен в священнослужении и отлучен от причастия", - отмечается в сообщении. 

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Православная Церковь Украинытомос
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