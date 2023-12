Самолеты США и Канады поднимались на перехват российских Ту-160

США и Канады поднимали свою военную авиацию на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО

Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).



"Стратегический самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 однозначно идентифицировали 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack которые вошли в Канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию", - говорится в сообщении NORAD в twitter.

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB