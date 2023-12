Помпео прокомментировал отправку российских бомбардировщиков в Венесуэлу

Правительства РФ и Венесуэлы занимаются "разбазариванием государственных средств", пока их народы страдают.

Так госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter прокомментировал информацию о прибытии в Венесуэлу российских бомбардировщиков.

"Россия отправила бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы стоит видеть это так, как оно есть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость пока их люди страдают", — написал Помпео.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT