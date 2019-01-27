Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов", сотни арестованных

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Воскресенье, 27 января 2019, 08:07

Тысячи протестующих "желтых жилетов" вернулись на улицы Франции, чтобы продолжиь протесты против политики президента Эммануила Макрона, произошли стычки с полицией.

Об этом пишет AFP.

Полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы оттеснить протестующих на площади Бастилии в Париже, одной из регулярных зон протеста, поскольку некоторые демонстранты бросали камни со строительной площадки.

Местная префектура сообщила о 223 арестах в Париже, в то время как, по оценкам министерства внутренних дел, число участников 11-й недели протестов составило 69 000 по всей Франции по сравнению с 84 000 в прошлую субботу.

В Париже и других городах движение "желтых жилетов" призывало протестующих продолжать митинговать  до поздней ночи. Но полиция быстро разогнала несколько сотен демонстрантов на площади Републики в столице, используя оглушающие гранаты, а также слезоточивый газ и водометы.

В Париже по  официальным данным протестовало 4 тыс демонстрантов, в то время как на предыдущих выходных их было 7 тыс.

За пределами Парижа несколько тысяч протестующих прошли по улицам в Бордо и Тулузе - в двух городах, где поддержка движения была неизменно высокой.

В Бордо полиция разогнала небольшие группы протестующих, которые бросали фейерверки и бутылки, когда наступила ночь.

В средиземноморском портовом городе Марселе члены профсоюза Всеобщей конфедерации труда (CGT) присоединились к протестам, и около тысячи протестующих вышли на улицы в восточном городе Лионе.

В первый раз в субботу полиция использовала, оснащенные камерами винтовки, для отстрела в 40-миллиметровых патронов из резины и пены, вызывающие разногласия по поводу их применения.

Французский суд в пятницу отклонил заявку, поданную Французской лигой за права человека (ЛДГ) и CGT на запрещение применения этого оружия.

В воскресенье сторонники правительства устроят свою первую акцию протеста "красный шарф", которая должна продемонстрировать то, что они называют "молчаливым большинством", защищающим "демократию и ее институты" и осуждающим насилие, совершаемое протестами "желтых жилетов".

Напоминаем:

  • Протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также отменили повышение цен на электричество и газ, демонстранты продолжают протестовать.
  • У них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов - завершая требованием отставки президента.
  • Представители протестного французского движения "желтые жилеты" объявили о планах выставить кандидатов на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в мае.

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Темы: Франция


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