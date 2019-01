Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов", сотни арестованных

Тысячи протестующих "желтых жилетов" вернулись на улицы Франции, чтобы продолжиь протесты против политики президента Эммануила Макрона, произошли стычки с полицией.

Об этом пишет AFP.

Полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы оттеснить протестующих на площади Бастилии в Париже, одной из регулярных зон протеста, поскольку некоторые демонстранты бросали камни со строительной площадки.

Местная префектура сообщила о 223 арестах в Париже, в то время как, по оценкам министерства внутренних дел, число участников 11-й недели протестов составило 69 000 по всей Франции по сравнению с 84 000 в прошлую субботу.

В Париже и других городах движение "желтых жилетов" призывало протестующих продолжать митинговать до поздней ночи. Но полиция быстро разогнала несколько сотен демонстрантов на площади Републики в столице, используя оглушающие гранаты, а также слезоточивый газ и водометы.

В Париже по официальным данным протестовало 4 тыс демонстрантов, в то время как на предыдущих выходных их было 7 тыс.

