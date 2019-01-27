Сутки в ООС: 10 обстрелов, ликвидированы 4 оккупантов

За прошедшие сутки российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано два случая применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное, вблизи поселков Широкино, Невельское, Невоселовка Вторая.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник бил дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Крымское.

Из минометов калибра 82 мм., гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял вблизи населенного пункта Катериновка, поселков Старый Айдар, Луганское.

По данным разведки, 26 января четыре оккупант были уничтожены и двое ранены.

По состоянию на 7:00 27 января враг огонь не открывал.