Жители Бердянска задержали россиянина, который стрелял в больнице

В Бердянске Запорожской области жители задержали гражданина РФ, который стрелял в помещении больницы.

Об этом сообщает в воскресенье полиция области.

26 января около 15:35 в Бердянский отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из городской больницы о конфликте и стрельбе в помещении медицинского учреждения по улице Консульской.

"Оперативно на место происшествия прибыл наряд полиции охраны, которым посетители и медицинский персонал передали правонарушителя. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия и изъят револьвер под патрон "Флобер"", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на исследование в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Полицейские установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт, в результате которого один из мужчин достал оружие и произвел два выстрела в работника медицинского учреждения.

"Правонарушитель пытался скрыться. Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями события, догнали злоумышленника и позвонили в полицию. Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Потерпевшего, мужчину 1976 года рождения, со слепым ранением головы госпитализировали в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.