Подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве посадили под домашний арест
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Воскресенье, 27 января 2019, 16:05
Подозреваемые в нападении на журналистов в Киеве на время следствия будут находиться под ночным домашним арестом.
Такое решение принял в субботу Голосеевский районный суд столицы, сообщает полиция Киева в воскресенье.
"Задержанные должны с 21 часов до 7 утра находиться по адресу проживания и выполнять возложенные на них обязанности", - говорится в сообщении.
В результате первоочередных следственных действий семи мужчинам объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним:
- 24 января в Киеве напали на съемочную группу "Стоп коррупции", которая снимала добычу песка на Выдубичах.
- На месте происшествия полицейские обнаружили девять человек, которые назвались охранниками, их доставили в управление полиции. В ходе обыска изъяли мобильные телефоны лиц, которые находились там, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства, патроны и три автомобиля.
Украинская правда
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