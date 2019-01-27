Подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве посадили под домашний арест

Подозреваемые в нападении на журналистов в Киеве на время следствия будут находиться под ночным домашним арестом.

Такое решение принял в субботу Голосеевский районный суд столицы, сообщает полиция Киева в воскресенье.

"Задержанные должны с 21 часов до 7 утра находиться по адресу проживания и выполнять возложенные на них обязанности", - говорится в сообщении.

В результате первоочередных следственных действий семи мужчинам объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним: