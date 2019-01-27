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Подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве посадили под домашний арест

Воскресенье, 27 января 2019, 15:05
Подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве посадили под домашний арест

Подозреваемые в нападении на журналистов в Киеве на время следствия будут находиться под ночным домашним арестом.

Такое решение принял в субботу Голосеевский районный суд столицы, сообщает полиция Киева в воскресенье.

"Задержанные должны с 21 часов до 7 утра находиться по адресу проживания и выполнять возложенные на них обязанности", - говорится в сообщении.

В результате первоочередных следственных действий семи мужчинам объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним:

  • 24 января в Киеве напали на съемочную группу "Стоп коррупции", которая снимала добычу песка на Выдубичах.
  • На месте происшествия полицейские обнаружили девять человек, которые назвались охранниками, их доставили в управление полиции. В ходе обыска изъяли мобильные телефоны лиц, которые находились там, топор, газовый баллончик, два ножа, три устройства для отстрела резиновых пуль с разрешительными документами, охотничий карабин, стартовый пистолет иностранного производства, патроны и три автомобиля.

Украинская правда
Темы: полицияСМИ
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