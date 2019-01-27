В воскресенье боевики ОРДЛО нарушили "тишину" возле Новотошковского

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Воскресенье, 27 января 2019, 18:33

В воскресенье боевики ОРДЛО один раз нарушили "тишину" и обстреляли позиции ОС, потерь среди военнослужащих в течение текущих суток нет.

Об этом вечером 27 января сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи с.Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения ОС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сводке штаба по состоянию на 18:00.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс ОРДЛО Минские соглашения


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