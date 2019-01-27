Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину "Ай-Петри. Крым"

В Москве с выставки картин Архипа Куинджи, которая проходит в Третьяковской галерее, выкрали полотно "Ай-Петри. Крым".

Как сообщает российский "Интерфакс", факт кражи подтвердили в Минкульте РФ.

Директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов сообщил, что Минкультуры выясняет обстоятельства исчезновения картины.

"Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Третьяковской галерее. На данный момент подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри" и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских", - сообщил Кононов.

Позднее в полиции подтвердили, что картина похищена.

Картина "Ай-Петри" является образцом горного пейзажа, создавалась Архипом Куинджи в 1898-1908 гг.

Директор Русского музея Владимир Гусев не смог ответить на вопрос, застрахована ли картина Куинджи. По его словам, внутри страны у картин, как правило, страховки нет.

"Какие дальнейшие действия - должна рассказывать Третьяковская галерея. Никто не застрахован от таких ситуаций, время от времени это происходит. Бывают пропажи: в Историческом музее, например, иконы недосчитались", - заявил Гусев в комметарии "Фонтанке".

Источник "Интерфакса" сообщил, что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

"Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился. Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут", - сообщил источник.

Выставка Куинджи в Третьяковской галерее проходит с 6 октября по 17 февраля 2019, в ее состав вошли полотна из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также из музеев Азербайджана, Беларуси и из одной частной коллекции.

Архип Куинджи - русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи. Он родился в Мариуполе в 1842 году.

Картина "Ай-Петри" является образцом горного пейзажа, создавалась в 1898-1908 гг. Полотно выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге.