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Чехия расследует участие не менее 10 своих граждан в боях на стороне "Л/ДНР"

Воскресенье, 27 января 2019, 20:35
Чехия расследует участие не менее 10 своих граждан в боях на стороне Л/ДНР

Прокуратура Чехии рослидуе участие не менее 10 своих граждан в боевых действиях на стороне "Л/ДНР".

Об одном из подозреваемых, полное имя которого не уточняется, сообщил чешское издание Deník N.

По данным СМИ, Павел К. поехал на оккупированный Донбасс в возрасте 22 лет и был там с лета 2015 года до мая 2016 года, заехав туда через Россию.

 
Чешское издание обнародовало фото, которое сам Павел К. разместил на своей странице в соцсети.
 

Издание не называет имен подозреваемых и города их рождения до судебного процесса, чтобы обезопасить их родственников от преследования. 

Заместитель главного прокурора Праги Адам Башни подтвердил информацию СМИ и сообщил, что в феврале 2018 г. один чешский гражданин был обвинен в терроризме, пишет "Радио Свобода".

"Он быв обвинен в совершении преступления, признанном законом как террористический акт по статье 311 (1) (a), (2) (a), а) в соответствии с пунктом 313 УК за активную вооруженную деятельность в рамках незаконной сепаратистской структуры, называемой "Донецкая народная республика" (целью которой является нарушение основной политической и экономической структуры суверенной и независимой Украины путем контроля над ее территорией), против вооруженных и сил безопасности Украины", - сообщил Башни.

Представитель прокуратуры отказался подтвердить имя обвиняемого, сославшись на законы Чехии, которые запрещают предоставлять СМИ данные для идентификации подозреваемых.

Также Башни подтвердил, что по подобным обвинениям расследование ведется против еще одного человека.

Напомним,

Темы: ОРДЛОЧехиякриминал
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