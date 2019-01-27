Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковине три прихода МП решили перейти в Православную церковь Украины

Воскресенье, 27 января 2019, 20:59

В Черновицкой области в с.Ясени Сторожинецкого района прихожане проголосовали за переход из подчинения УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.

Как сообщает "ТВА", сборы прошли 27 января. 

"149 членов религиозной общины храма Покрова Пресвятой Богородицы единогласным решением поддержали переход из РПЦ к ПЦУ", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, священника на собрании общины не было.

По данным пресс-службы ГУ Нацполиции в Черновицкой области, 27 января три церковные общины приняли решение о переходе из подчинения УПЦ МП к Православной церкви Украины: две в Заставнивском районе (в селах Задубривка и Васловивцы), одна - в Сторожинецком (с.Ясени).

В полиции сообщили, что территории возле культовых сооружений и мест проведения собрания прихожан усиленно патрулировали, сборы прошли без нарушений общественного порядка.

"Во время собрания прихожан в с.Васловивцы в полицию обратилась журналист и заявила о препятствовании ее деятельности со стороны верующих. Правоохранители проверяют полученную информацию, решается вопрос об открытии производства по ст.171 УК", - сообщили в полиции.

Ранее о намерении перейти к ПЦУ высказалась община с.Шишковцы, затем в ПЦУ перешли церковные общины сел Карапчив, Боянчук и Горошивцы.

8 января архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий заявил о намерениях еще 15 церковных общин Черновицкой области перейти к ПЦУ", - пишет molbuk.ua.  

Темы: церковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
церковь
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
Все новости...
Реклама: