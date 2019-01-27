В Черновицкой области в с.Ясени Сторожинецкого района прихожане проголосовали за переход из подчинения УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.

Как сообщает "ТВА", сборы прошли 27 января.

"149 членов религиозной общины храма Покрова Пресвятой Богородицы единогласным решением поддержали переход из РПЦ к ПЦУ", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, священника на собрании общины не было.

По данным пресс-службы ГУ Нацполиции в Черновицкой области, 27 января три церковные общины приняли решение о переходе из подчинения УПЦ МП к Православной церкви Украины: две в Заставнивском районе (в селах Задубривка и Васловивцы), одна - в Сторожинецком (с.Ясени).

В полиции сообщили, что территории возле культовых сооружений и мест проведения собрания прихожан усиленно патрулировали, сборы прошли без нарушений общественного порядка.

"Во время собрания прихожан в с.Васловивцы в полицию обратилась журналист и заявила о препятствовании ее деятельности со стороны верующих. Правоохранители проверяют полученную информацию, решается вопрос об открытии производства по ст.171 УК", - сообщили в полиции.

Ранее о намерении перейти к ПЦУ высказалась община с.Шишковцы, затем в ПЦУ перешли церковные общины сел Карапчив, Боянчук и Горошивцы.

8 января архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий заявил о намерениях еще 15 церковных общин Черновицкой области перейти к ПЦУ", - пишет molbuk.ua.