На Буковине пятая парафия МП заявила о переходе в Православную церковь Украины

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Воскресенье, 27 января 2019, 21:59

В Черновицкой области в с.Ясени Сторожинецкого района прихожане проголосовали за переход из подчинения УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.

Как сообщает "ТВА", сборы прошли 27 января. 

"149 членов религиозной общины храма Покрова Пресвятой Богородицы единогласным решением поддержали переход из РПЦ к ПЦУ", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, священника на собрании общины не было.

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Темы: церковь


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