В Черновицкой области в с.Ясени Сторожинецкого района прихожане проголосовали за переход из подчинения УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.

Как сообщает "ТВА", сборы прошли 27 января.

"149 членов религиозной общины храма Покрова Пресвятой Богородицы единогласным решением поддержали переход из РПЦ к ПЦУ", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, священника на собрании общины не было.