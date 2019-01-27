На Буковине пятая парафия МП заявила о переходе в Православную церковь Украины
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Воскресенье, 27 января 2019, 21:59
В Черновицкой области в с.Ясени Сторожинецкого района прихожане проголосовали за переход из подчинения УПЦ Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.
Как сообщает "ТВА", сборы прошли 27 января.
"149 членов религиозной общины храма Покрова Пресвятой Богородицы единогласным решением поддержали переход из РПЦ к ПЦУ", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, священника на собрании общины не было.
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