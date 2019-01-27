США сняли санкции с трех компаний Дерипаски

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Воскресенье, 27 января 2019, 23:56

США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Как сообщает Bloomberg, соответствующее решение было принято Минфином США 27 января.

Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЭнерго".  

"Компании договорились о беспрецедентной прозрачности для казначейства США в своей деятельности путем принятия обширных, постоянных требований к аудиту, сертификации и отчетности", - отмечается в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

При этом в отношении самого Дерипаски санкции США продолжают действовать, а его собственность остается заблокированной. 

Напомним, 

  • В апреле 2018 г. Минфин США наложил санкции на Олега Дерипаску и несколько компаний, в которых он является крупнейшим акционером, из-за преступных действий России, а также преступного прошлого самого Дерипаски.
  • Санкции - самые жесткие после аннексии Крыма - несколько раз переносились, поскольку США рассматривали возможность, что Дерипаска, кроме прочего, больше не будет контролировать компании. 
  • В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.
  • В рамках переговоров с Вашингтоном по ослаблению санкций США "Русал" и ее партнер En+ выбрали директора и руководство, не связанное с Дерипаской. 
  • В конце декабря Минфин США заявил о намерении в течение 30 дней снять санкции с этих трех энергетических компаний.
  • В январе 2019 года лидер демократы в Сенате подготовили резолюцию, которая не поддерживает уже принятое решение Минфина США снять санкции с предприятий EN +, Rusal и EuroSibEnergo, принадлежащих Дерипаске, однако голосов за решение, которое бы заблокировало отмену санкций не хватило. 

Украинская правда

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Темы: санкции Росcия США


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