США сняли санкции с трех компаний Дерипаски

США отменили санкции в отношении трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Как сообщает Bloomberg, соответствующее решение было принято Минфином США 27 января.

Речь, в частности, идет о компаниях Русал, EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЭнерго".

"Компании договорились о беспрецедентной прозрачности для казначейства США в своей деятельности путем принятия обширных, постоянных требований к аудиту, сертификации и отчетности", - отмечается в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

При этом в отношении самого Дерипаски санкции США продолжают действовать, а его собственность остается заблокированной.

Напомним,