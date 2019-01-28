ООС Боевики 1 раз нарушили режим "тишины", без потерь

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Понедельник, 28 января 2019, 07:15

За прошедшие сутки боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий ОС не пострадал. С начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 28 января.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ОС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

По поздним разведки, 27 января 2 оккупантов были уничтожены, 3 получили ранения.

В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс боевые действия


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