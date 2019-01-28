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Прорыв плотины в Бразилии: число погибших возросло до 58

Понедельник, 28 января 2019, 07:14

Количество погибших от прорыва плотины на железорудной шахте в юго-восточной части Бразилии возросло до 58 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс Флавио Годинго.

Ожидается, что число жертв будет расти.

Напомним:

  • 26 января на железорудной шахте в юго-восточной части Бразилии прорвало плотину резервуара с отходами добычи полезных ископаемых. Тогда сообщалось о 9 погибших, около 300 человек считались пропавшими без вести

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилияжертвы
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