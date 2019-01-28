Прорыв плотины в Бразилии: число погибших возросло до 58

Количество погибших от прорыва плотины на железорудной шахте в юго-восточной части Бразилии возросло до 58 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс Флавио Годинго.

Ожидается, что число жертв будет расти.

Напомним: