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В последние дни января будет теплее, но сыро

Понедельник, 28 января 2019, 12:47

29 января в Украину с юго-запада Европы переместится порция теплого воздуха, в связи с чем в стране будет немного теплее, но мрачно и сыро.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В западных, северных, центральных регионах страны, а также в Одесской области местами прогнозируют небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.

Температура в восточных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях ночью 7-12° мороза, днем ​​0-5° мороза, на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму ночью около 0°, днем ​​5-10° тепла. 

 

В Киеве 29 января местами небольшой снег, днем ​​с дождем, ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 января самая высокая температура днем ​​была 9,9° в 2002 году, самая низкая ночью -22,5° в 1909 году.

30 января в большинстве западных, северных и центральных областей ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем ​​0-5° тепла, в южных областях 6-11° тепла; на востоке страны ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°.

 

В Киеве 30 января небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью, утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью около 0°, днем ​​2-4° тепла.

Темы: погода
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