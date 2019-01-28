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Порошенко подписал закон о переходе общин в новую церковь

Понедельник, 28 января 2019, 17:14

Президент Петр Порошенко подписал закон об изменении религиозными общинами подчиненности.

Об этом сообщает 28 января официальный сайт главы государства.

Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).

Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями ее состава.

Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочным общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

Определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Украинская правда

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Темы: церковьзаконодательствоПорошенко
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