Гриценко грозится судом ЦИК

Кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко угрожает судом Центральной избирательной комиссии.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня на полчаса сходил в ЦИК. И сразу поставил штабу задачу готовить судебный иск. К самой ЦИК", - написал Гриценко.

По его словам, закон предоставляет ему как кандидату право проверить Государственный реестр избирателей, "чтобы предотвратить возможные фальсификации со стороны власти, котрая этот реестр ведет".

Гриценко сказал, что в ЦИК ему выдали реестр и код для доступа к нему.

"Но предупредила (ЦИК - УП): на этих выборах, в отличие от предыдущих, я уже не смогу работать с реестром где и когда мне удобно - только в здании ЦИК, в их специальном помещении, на их специальном компьютере, только в рабочие дни и только в рабочее время 0900-1800. Я не смогу привлекать к проверке реестра больше никого, даже зарегистрированных той же ЦИК моих доверенных лиц", - отметил кандидат в президенты.

По информации Гриценко, новый порядок ЦИК нынешнего состава утвердила 25 октября прошлого года. В этих изменениях Гриценко подозревает СБУ и Петра Порошенко, который назначает председателя Службы безопасности.

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Напомним: