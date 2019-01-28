ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Руслана Кошулинского и Александра Данилюка кандидатами в президенты Украины.

Соответствующее решение принято 28 января, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Таким образом, уже зарегистрировано 22 кандидата в президенты.

Кроме того, в понедельник документы в ЦИК подали лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев и самовыдвиженец, лидер "Патриотической партии Украины" Николай Габер.

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Напомним: