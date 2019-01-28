ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидатов в президенты
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Понедельник, 28 января 2019, 17:01
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Руслана Кошулинского и Александра Данилюка кандидатами в президенты Украины.
Соответствующее решение принято 28 января, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.
Таким образом, уже зарегистрировано 22 кандидата в президенты.
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Напомним:
- Александр Данилюк – бывший советник министра обороны Валерия Гелетея и координатор общественного движения "Спільна справа".
- Руслан Кошулинский – выдвиженец от ВО "Свобода".
- Очередные выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
Украинская правда
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