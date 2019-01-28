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ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидатов в президенты

Понедельник, 28 января 2019, 16:01
ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Руслана Кошулинского и Александра Данилюка кандидатами в президенты Украины.

Соответствующее решение принято 28 января, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Таким образом, уже зарегистрировано 22 кандидата в президенты.

Кроме того, в понедельник документы в ЦИК подали лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев и самовыдвиженец, лидер "Патриотической партии Украины" Николай Габер.

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Напомним:

  • Александр Данилюк – бывший советник министра обороны Валерия Гелетея и координатор общественного движения "Спільна справа". В 2014 году он с соратниками захватывал министерства юстиции, энергетики и аграрной политики (из последнего их выгнали). Данилюк был объявлен в розыск, после чего покидал Украину
  • Руслан Кошулинский – выдвиженец от ВО "Свобода". Он был заместителем главы Верховной Рады в VII созыве парламента.
  • Ранее стали кандидатами: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива.
  • Ожидает решения о регистрации шоумен и актер Владимир Зеленский, который подал документы в ЦИК 25 января.
  • Очередные выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019виборыЦИКСвободапрезидент
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