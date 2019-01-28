Оккупанты утверждают, что памятник "зеленым человечкам" облил киевлянин

Памятник "Вежливым людям" в оккупированном Симферополе облил киевлянин, уверяет уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе", – заявила она российскому "Интерфаксу".

"В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются", – сказала Москалькова.

Имя задержанного омбудсмен РФ не назвала.

По ее словам, задержанному обеспечено трехразовое питание, за медицинской помощью он не обращался, спальное место у него имеется.

В настоящий момент ему предъявлено обвинение в вандализме, в течение трех суток задержанному изберут меру пресечения.

"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место", – сказала Москалькова.

"Но для меня как уполномоченного главное, чтобы не было нарушений процессуального законодательства и условий содержания под стражей", – добавила омбудсмен РФ.

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