Боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС у Крымского

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майское", - говорится в сообщении.

Также боевики обстреляли военных из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино", - добавили в штабе.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.