Новости дня: Вакарчук не идет в президенты, НАН согласовала проект Hyperloop

Святослав Вакарчук не будет баллотироваться в президенты Украины, Владимир Зеленский ищет интересные фейки о себе, российские власти обвинили киевлянина в осквернении памятника "Вежливым людям" в аннексированном в Крыму, Академия наук согласовала технологию Hyperloop в Украине, – новости, которые были актуальными 28 января.

Об аннексированном Крыме

В воскресенье, 27 января, кто-то облил краской памятник так называемым "Вежливым людям" в центре Симферополя. На задержанного мужчину сначала составили протокол об административном правонарушении, но позже завели уголовное дело. В понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что это сделал "гражданин Украины, проживающий в Киеве".

О Екатерине Гандзюк

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем "Блока Петра Порошенко" Андреем Гордеевым. Он также отметил, что заказчиков убийства его дочери знает генпрокурор Юрий Луценко и СБУ.

О выборах

Святослав Вакарчук заявил, что не пойдет на выборы президента в 2019 году, но будет работать над изменениями в стране. "В джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук", – добавил он.

В то же время уже зарегистрированный кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил конкурс на лучшую ложную информацию о нем. Говорит, все, что говорят сейчас – "скучное, неинтересное и неорганическое".

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко угрожает судом Центральной избирательной комиссии из-за того, что работать с реестром избирателей он сможет только в здании ЦИК в рабочие дни и часы.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала выдвиженца от "ВО "Свобода" Руслана Кошулинского и бывшего советника министра обороны Гелетея Александра Данилюка кандидатами в президенты. Вследствие чего, по состоянию на 28 января, на пост президента официально претендуют 22 кандидата.

О войне

В ОБСЕ заявили о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. Он предполагает сотрудничество ООН и ОБСЕ, создание агентства по реконструкции и переходной администрации ООН.

В акватории Азовского моря ВМС ВСУ и Госпогранслужба провели тренировку ударных самолетов.

О культурных ценностях

Национальная полиция не открывала уголовных производств касательно недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре, Министерство культуры также не информировало правоохранителей о любых недостатках. Об этом "Украинской правде" сообщили в ответ на информационный запрос. Напомним, 8 января министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон, и открыты уголовные производства.

О санкциях

Новый глава МИД Чехии Томаш Петршичек уверяет – снятие санкций против России возможно лишь тогда, когда будет восстановлен украинский суверенитет на востоке страны и в Крыму. "Мы знаем, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского Союза против России, и поэтому я бы хотел подчеркнуть, что их ограничение или отмену Чешская Республика считает возможным только в том случае, если исчезнут причины, которые обусловили их наложение", – отметил дипломат.

О Hyperloop

НАН Украины согласовала внедрение технологии "транспорта пятого поколения" Hyperloop. В Министерстве инфраструктуры представили ряд шагов по воплощению проекта в жизнь, такие как: аналитика пассажиропотоков, оценка промышленного потенциала Украины и проведения международных конкурсов Hyperloop с целью поддержки и развития инновационных разработок.