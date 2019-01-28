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Ощадбанк начал реструктуризацию долгов АЗС WOG

Понедельник, 28 января 2019, 22:14
Ощадбанк начал реструктуризацию долгов АЗС WOG

Ощадбанк начал процедуру реструктуризации долгов ООО "ВОГ Трейдинг" и связанного с ним ООО "Импорт Транс Сервис".

Об этом сообщает Секретариат финансовой реструктуризации.

Процедура продлится до 29 апреля 2019 года.

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Напомним:

  • В октябре 2018 года было зарегистрировано уголовное производство, в котором шла речь о договорах об открытии "Сбербанком" непокрытых аккредитивов на 20 миллионов долларов для компании, связанной с сетью WOG.
  • В этом уголовном производстве говорилось, что 18 августа 2014 года на основании договора кредитной линии №124 / 48-1 ООО "ВОГ Трейдинг" получило кредит от Ощадбанка, размером в 20 миллионов долларов.
  • В ноябре 2018 года в WOG заявляли, что выполняют все свои кредитные обязательства своевременно и в соответствии с договорами. В сообщении уточнялось, что на тот момент финобязательства WOG реструктуризированы на 10 лет в банке ПУМБ и 15 лет - в Укрэксимбанке.

Украинская правда
Темы: банкидолг
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