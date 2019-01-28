Ощадбанк начал реструктуризацию долгов АЗС WOG

Процедура продлится до 29 апреля 2019 года.

Об этом сообщает Секретариат финансовой реструктуризации .

Ощадбанк начал процедуру реструктуризации долгов ООО "ВОГ Трейдинг" и связанного с ним ООО "Импорт Транс Сервис".

Украинская правда

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